Москва, , 15:07 — REGNUM Телеведущий Александр Масляков вернулся к должности ведущего программы «Клуб весёлых и находчивых». Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Александр Масляков Government.ru

«Ведущий — Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении пресс-службы.

В играх, запланированных на 12 февраля, примут участие «Доктор Хаусс» из Могилева, «Столик» (Чулым), «Росы» (Нижний Новгород), «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова» (Москва), «Зеленый чемодан» (Гурьевск) и «Северяне» (Нягань).

Масляков не вёл КВН с февраля 2022 года, когда он заболел COVID-19. После этого ведущими программы в разное время были известные телезвёзды и шоумены.