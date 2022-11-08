Париж, 8 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Военная прокуратура Франции начала расследование причин смерти французского солдата, обнаруженного в отеле в Бухаресте (Румыния), сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Румынские судебные органы несут ответственность за расследование на месте», — заявили в военной прокуратуре.

Тело французского солдата обнаружила в отеле горничная. В Румынии начато расследование. Румынские СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщили, что 41-летний мужчина был найден мертвым в номере отеля, но никаких доказательств взлома не было.

Франция возглавляет миссию в Румынии с целью со временем укрепить оборону восточного фланга НАТО. Французские солдаты в основном размещены на базе Чинку в центре страны, которую на прошлой неделе посетил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Как сообщало ИА REGNUM, в разгар всемирной конференции по климату (COP27) в Египте руководители пятидесяти французских промышленных площадок с самыми высокими выбросами CO2 приглашены в Елисейский дворец в Париже, чтобы изучить пути продолжения производства во Франции.