* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:12 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили Махмуду Карзаю, брату бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, выезд в Дубай. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Махмуд Карзай, министр городского развития в правительстве Ашрафа Гани, недавно вернулся в Афганистан, в подтверждение чего была опубликована его фотография среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре. Но теперь ряд источников сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помешали Махмуду Карзаю вылететь в Дубай и арестовали его в аэропорту Кабула.

После публикации этой новости заместитель пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что Махмуду Карзаю запретили выезд из-за проблем с законом, и опроверг информацию о его аресте.

Карзай является одним из двух крупнейших акционеров строительства микрорайона «Айномина» в городе Кандага, и входит в число тех, кого обвиняли в деле о коррупции в Кабульском банке, но его никогда не привлекли к ответственности по этому делу.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дважды не позволяли Хамиду Карзаю, бывшему президенту Афганистана, выехать из страны.

Карзай проживает в Кабуле с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном. За прошедший год он не выезжал за пределы Кабула или Афганистана и подтвердил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяет ему покидать пределы страны.

Недовольные братья

Хамид Карзай, в бытность президентом Афганистана, называл талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «недовольными братьями» и таким образом косвенно узаконивал их войну против сил безопасности и народа Афганистана. После таких высказываний на него обрушилась волна критики и протестов, но он не обратил внимания на это и никогда не отступал от своей политики по отношению к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Карзай на этом не остановился и неоднократно отдавал приказы об освобождении пленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Например, в 2013 году по одному из его приказов было освобождено более 1000 пленных радикалов, некоторые из которых заявили, что вернутся на поле боя.

Афганцы призывали Карзая, как президента, объявить движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «террористической группировкой» и «врагом народа и правительства Афганистана». Но он воздерживался от этого из-за своей этнической и племенной принадлежности, и называл талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «недовольными братьями» и стремился к примирению с ними до последнего дня своего пребывания у власти.

Сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся у власти и, похоже, «братство» с Карзаем их не очень устраивает.

Добавим, что Хамида Карзая упоминают как одного из тех, чьи усилия привели к провалу мирного процесса афганского правительства с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оставили запросы Карзая о диалоге и переговорах без ответа во время его президентства, но после ухода из власти он продолжил свои усилия, направленные на то, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разделили власть в Афганистане, изменив конституцию и тип афганской политической системы.