Кишинёв, , 15:07 — REGNUM В последние недели протестующие в Кишинёве начали пытаться дестабилизировать обстановку. Об этом 7 ноября заявил в эфире Radio Moldova глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

Он сообщил, что его ведомство анализирует, как проходят протесты, которые с 18 сентября организует в столице партия «Шор». Сначала протестующие после завершения акции расходились по домам, но потом ситуация стала меняться.

«И мы, и полиция стали видеть многочисленные попытки дестабилизации, столкновений с полицией, провокаций в отношении полиции», — сказал Мустяцэ.

Глава службы заявил, что при обысках у некоторых протестующих находили «опасные предметы». Он считает, что такие люди не собирались протестовать мирно.

Напомним, «Шор» ежедневно проводит протестные акции в Кишинёве с 18 сентября. С 16 октября правоохранители блокируют проходы к местам проведения согласованных воскресных митингов. Также полиция не пускает протестующих к администрации президента. 20 октября были задержаны региональные руководители партии. В Антикоррупционной прокуратуре заявили, что они раздавали деньги протестующим.

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