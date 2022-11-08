Пенза, 8 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В течение недели (с 31 октября по 6 ноября) в Пензенской области зарегистрировали 2960 случаев ОРВИ, или 232,3 на 100 тыс населения. Об этом 8 ноября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM В поликлинике

К предыдущей неделе заболеваемость снизилась на 12,5%. Доля детей в общей структуре заболевших составила 13,1% (15,9% неделей ранее).

С целью профилактики заболеваемости гриппом в Пензенской области намерены привить 60% населения. На данный момент в регионе вакцинированы более 548,5 тыс. человек. Охват населения иммунизацией против гриппа составляет по области 43,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России прививку от гриппа сделали более 50 млн человек.

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