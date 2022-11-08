Москва, , 15:13 — REGNUM Из-за экономической рецессии граждане РФ вынуждены всё сильнее экономить на покупках предметов не первой необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Смартфон

«В России на потребительском рынке сейчас наблюдается две тенденции. Во-первых, из-за экономической рецессии идет снижение реальных доходов, что заставляет граждан экономить на покупках предметов не первой необходимости. В связи с этим граждане отказываются от обновления вполне исправных и функциональных, но немодных гаджетов, — сказал Сафонов. — И это в определенной мере удар по сложившимся устоям классического маркетинга — расширение продаж через постоянное обновление линейки товаров. Во-вторых, санкции меняют конкурентные позиции продавцов. Бренд не гарантирует соблюдение прав потребителей, а значит, в ближайшее время его значение утратит роль в определении приоритета покупки товара».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дальнейшее снижение в РФ средней цены смартфона назвали очень вероятным.

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