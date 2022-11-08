Сеул, , 15:08 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль направил благодарственное письмо и подарки двум шахтерам, выжившим после обрушения шахты на юго-востоке страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Согласно опубликованным данным, двух горняков удалось спасти 4 ноября спустя 221 час после обрушения на цинковом руднике в уезд Понхва провинции Кёнсан-Пукто (~244 км к юго-востоку от Сеула).

Известно, что выжившие выразили южнокорейскому лидеру благодарность, подчеркнув, что много раз слышали о том, как глава государства отдавал приказы о проведении спасательных операциях.