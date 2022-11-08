Москва, , 15:05 — REGNUM Дефицит рабочей силы в России, особенно квалифицированных рабочих и инженеров, является той ситуацией, которая возникла на рынке труда ещё несколько лет назад, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Инженер следит за работой Денис Абрамов © ИА REGNUM

«В условиях стремительно растущей потребности российской экономики в новейших технологиях, в том числе блокчейна, «больших данных» и других цифровых технологий, резко растёт потребность и в квалифицированных специалистах в таких технологиях.

По данным опроса, с февраля по август 2022 года у российских работодателей в промышленном секторе наблюдался повышенный спрос на главных инженеров, технологов и механиков, который увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 58%.

И в основном такой спрос предъявляли государственные, аффилированные с государственными и крупнейшие частные промышленные предприятия, предлагая таким специалистам зарплаты намного выше рыночных. Это было связано, прежде всего, с ускоренным переводом многих отраслей промышленности фактически на военные рельсы.

Однако в IV квартале 2022 года «денежные» вакансии оказались быстро занятыми, и спрос в крупнейших городах начал снижаться, но неудивительно, если дефицит таких специалистов вновь возникнет, как прогнозируют эксперты, уже в 2023 году.

Причём наибольший дефицит, как прогнозируется, квалифицированной рабочей силы будет ощущаться в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, что происходит на самом деле уже сегодня.

Сегодня, чтобы сгладить такие перекосы рынка труда, когда в стране переизбыток специалистов-гуманитариев, и не хватает инженеров, возможно, нужен новый национальный проект, который будет связан с возрождением качественного среднего технического образования, а также усилением подготовки кадров в ведущих технических вузах страны.

Местные власти тоже должны подключиться к этому проекту, создавая программы дополнительного образования и курсы повышения квалификации, так как происходящие в стране и в мире процессы требуют, чтобы рынок труда более гибко на них реагировал.

А сегодняшние инвестиции в образование, в том числе — техническое образование, могут стать основой для повышения производительности труда и увеличения темпов роста российского ВВП», — полагает эксперт.

Ожидается, что в 2023 году в России вырастет конкуренция среди работодателей за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров.

Читайте также: Эксперты прогнозируют дефицит рабочих и инженеров в России в 2023 году