Новосибирск, , 15:02 — REGNUM В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина. Об этом ИА REGNUM сообщили в Железнодорожном районном суде города.

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Напомним, что Бушмакин обвиняется в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

В суде уточнили, что обвиняемому оглашено предъявленное обвинение, определён порядок исследования доказательств по делу, а также начат допрос свидетелей стороны обвинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина было возбуждено в декабре 2021 года. Его отправили под стражу. Позже суд отказался смягчить ему меру пресечения.

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