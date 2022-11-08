Москва, 8 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Специалисты Минздрава РФ и Росздравнадзора промониторят доступность лекарства иммуноглобулина человека для льготных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«Минздрав России и Росздравнадзор проверят доступность препаратов для льготных категорий пациентов. Вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле Минздрава России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на сегодняшний день дефицит препарата на рынке отсутствует: в частности, на складах по всей стране присутствует 355 тысяч упаковок соответствующего лекарства.