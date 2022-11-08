Москва, , 15:02 — REGNUM Продюсер Леонид Роберман, выступающий в качестве агента Сергея Маковецкого, отказался комментировать информацию о том, что актёр якобы подрался в самолёте с Людмилой Максаковой. Об этом 8 ноября сообщает портал «Абзац».

Сергей Маковецкий Цитата из т/ф «Одесский пароход». Реж. Сергей Урсуляк. 2019. Россия

«Во-первых, я не был свидетелем этой драки. Во-вторых, я не доверяю Стасу Садальскому», — сказал Роберман. Он также отметил, что считает актёра, блогера и журналиста «нерукопожатным».

Как ранее сообщили СМИ, Станислав Садальский опубликовал в телеграм-канале пост, в котором сообщил об инциденте между Маковецким и Максаковой, который произошёл на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Новосибирск. Отметим, что 7 ноября 2022-го Садальский разметил в «Живом журнале» публикацию, в которой резко высказался, предположительно, в адрес Маковецкого.

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