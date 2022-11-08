Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM Заслуженный артист России, художественный руководитель театра «Табакерка» Владимир Машков готов посетить госпиталь Екатеринбурга, где находятся военнослужащие, раненые в ходе СВО. Об этом актёр сообщил в ходе пресс-конференции в уральской столице.

Владимир Машков Oiff.com.ua

«У нас здесь очень плотный график, если будет такая возможность, я с большим удовольствием. Наш общий долг это делать», сказал Машков, отвечая на вопрос о готовности посетить раненных бойцов.

По словам актёра, он с коллегами из «Табакерки» будет и дальше оказывать поддержку бойцам СВО. Труппа театра ранее неоднократно посещала госпитали с военнослужащими в Подмосковье.

Отметим, в Екатеринбург Машков приехал в рамках гастролей. Он сыграет роль городничего в постановке «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Спектакли пройдут 9 и 10 ноября.