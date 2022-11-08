Воронеж, 8 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Многодетные семьи смогут посещать государственные и муниципальные музеи в Воронежской области бесплатно. Новую меру поддержки ввели в регионе, сообщили 8 ноября в пресс-службе облправительства.

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«Льгота действует для всех членов многодетной семьи при предъявлении соответствующих документов. Посетить музеи можно в любое время в соответствии с графиком работы учреждений», — пояснили в облправительстве.

Теперь многодетные семьи получат возможность бесплатно посещать музеи в режиме самостоятельного осмотра экспозиций и выставок.

В Воронежской области работает несколько крупных областных музеев, муниципальные музеи действуют во всех муниципальных образованиях региона. Так, до 27 ноября в Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского, в городском выставочном зале и выставочном зале «Союз художников России» работает Всероссийская художественная выставка «Связь поколений», посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I. На трёх площадках представлено более 700 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного, монументального и храмового искусства, плаката последних лет.