Пермь, 8 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Перми после реконструкции и открытия обновлённой Аллеи Доблести и Славы горожане обнаружили ошибку. На памятной звезде, установленной в честь изобретателя радио Александра Попова, перепутали дату смерти. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано Пермь» соцсети «В Контакте».

Александр Степанович Попов

«Попов Александр Степанович вдруг умер в 1895 году, хотя по всем источникам он скончался только в 1906 году по новому стилю или в 1905 году по старому», — отметил внимательный житель города.

В администрации Перми ошибку признали. Чиновники пообещали демонтировать звезду с ошибкой в ближайшее время. Вместо неё появится новая плита с верными данными.

Стоит отметить, год знаменитый пермский инженер сделал наиболее важные открытия и научные исследования с 1895 по 1906. В частности, в 1895 году был представлен прототип радиопередатчика.