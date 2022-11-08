Красноярск, , 15:05 — REGNUM Правительство Красноярского края приняло пакет мер поддержки членов семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего было принято девять постановлений. Теперь близкие члены семей участников СВО могут дополнительно получить единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого человека.

На детей, которым не предоставили место в детсаду, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 6,5 тыс. рублей. Детям участников СВО, обучающимся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях по очной и очно-заочной формам обучения, будут выплачивать ежемесячную стипендию в размере 2 тысячи рублей.

Кроме того, члены семей участников СВО освобождены от уплаты пени в случае несвоевременного внесения платы за жильё, коммунальные услуги и взноса за капремонт.

Утверждён порядок бесплатного посещения семьями участников СВО краевых государственных учреждений культуры. Также, если сами участники СВО являются получателями грантовой поддержки в качестве предпринимателей, им продлеваются сроки использования грантов и отменяются штрафные санкции за нарушение условий их использования.

Часть принятых механизмов носит заявительный характер. В связи с этим председатель краевого правительства Юрий Лапшин поручил организовать мониторинг реализации принятых мер. На его основании сделают прогноз по необходимым расходам бюджета.

Чтобы освободить участников СВО и членов их семей от уплаты транспортного налога, необходимо внести изменения в закон края «О транспортном налоге». Краевое правительство внесло соответствующий законопроект в Заксобрание региона 31 октября. Он будет рассмотрен в первом чтении на сессии 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованным жителям Красноярского края власти региона обещают выплатить по 100 тысяч рублей.

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