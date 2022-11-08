Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM Прокуратура Ростовской области выявила рост цен на военные товары и их дефицит в период проведения частичной мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале 8 ноября сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце сентября донской депутат заметил, что существенно выросли в цене полевая форма, спальные мешки, берцы, другая продукция армейского назначения, а также жгуты и перевязочные материалы. В связи с этим Федяев обратился с депутатским запросом в прокуратуру Ростовской области.

«С целью недопущения роста цен на товары, необходимые для мобилизованных граждан и добровольцев, органами прокуратуры области объявлено 16 предостережений руководителям аптечных организаций и 20 предостережений руководителям специализированных магазинов, реализующих товары амуниции, тактическую одежду и снаряжение», — следует из ответа за подписью заместителя прокурора Ростовской области Кирилла Осипчука.

ИА REGNUM сообщало, что ранее военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров не исключил, что отправка повесток после завершения частичной мобилизации будет продолжена. Однако призыву мужчины не подлежат.

Читайте также: Ростовский военком допустил получение повесток после завершения мобилизации