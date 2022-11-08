Кременная, ЛНР, 8 ноября 2022, 14:55 — REGNUM Утром 8 ноября в районе Кременной (ЛНР) возобновились тяжелые бои, сообщил в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.
Пехота ВСУ при поддержке танков и БМП наступает «достаточно крупными силами», артиллерия ВС России «накрывает» атакующие порядки пехоты, бой в настоящее время продолжается, отметил он.
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что ВС России сорвали атаки ВСУ в направлении Стельмаховки, Площанки и Кременной, уничтожив 60 боевиков и семь единиц техники.