Кременная, ЛНР, 8 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Утром 8 ноября в районе Кременной (ЛНР) возобновились тяжелые бои, сообщил в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятный знак советским воинам — работникам мебельной фабрики. Кременная, ЛНР

Пехота ВСУ при поддержке танков и БМП наступает «достаточно крупными силами», артиллерия ВС России «накрывает» атакующие порядки пехоты, бой в настоящее время продолжается, отметил он.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что ВС России сорвали атаки ВСУ в направлении Стельмаховки, Площанки и Кременной, уничтожив 60 боевиков и семь единиц техники.