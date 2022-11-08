Москва, 8 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Международная федерации футбола (ФИФА) начислит Узбекистану очки в рейтинг за товарищеский матч со сборной России. Об этом 8 ноября сообщили в пресс‑службе Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA).

ИА REGNUM Флаги России и Узбекистана

«Сборная Узбекистана точно получит очки в рейтинг, мы узнавали только по нашей сборной. Насчёт сборной России информации у нас нет», — приводит «Матч ТВ» слова представителя UFA.

Напомним, матч пройдёт 20 ноября в Ташкенте, а 17 ноября российская команда сыграет со сборной Таджикистана в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федерации футбола Таджикистана заявили, что ФИФА и УЕФА разрешили проведение товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.