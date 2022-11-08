Мадрид, , 15:15 — REGNUM Фильм «Алькаррас» режиссера Карлы Симон, победивший в 2022 году на Берлинале, является одним из пяти номинантов на звание «Лучший фильм» в рамках премии European Film Awards, которая будет вручаться 10 декабря в Исландии. Об этом пишет агентство EFE.

Пенелопа Крус Цитата из к/ф «Параллельные матери». Реж. Педро Альмодовар. 2021. Испания

Помимо фильма «Алькаррас», в номинации присутствуют кинокартины «Близко» режиссера Лукаса Донта, «Корсаж» Мари Кройцер, «Убийца «Святой паук» Али Аббаси и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

Испанка Пенелопа Крус со своей ролью в фильме Педро Альмодовара «Параллельные матери» поборется за звание лучшей актрисы с Вики Крипс (Корсаж), Зарой Амир Эбрахими за «Убийцу «Святого паука», Леа Сейду за «Одним прекрасным утром» и Мельтем Каптан за «Рабийе Курназ против Джорджа Буша».