Ижевск, , 15:01 — REGNUM Пострадавшая при стрельбе в школе №88 Ижевска 67-летняя женщина скончалась в московской клинике. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

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Женщина была доставлена спецбортом МЧС в федеральный центр НИИ им. Вишневского в тяжёлом состоянии. С этого момента врачи боролись за жизнь раненой женщины, но спасти ее не удалось. Таким образом число погибших при стрельбе, которая произошла 26 сентября, увеличилось до 18 человек, из которых 11 — дети.

Сейчас в больницах Москвы продолжают лечение четыре пострадавших ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что один из пострадавших детей по-прежнему находится в критическом состоянии. Всего ранения получили 23 человека. Находившихся на лечении в ижевских больницах детей выписали до 17 октября.

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