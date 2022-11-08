Москва, 8 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Политика протекционизма и санкций рано или поздно ввела бы в тупик Вашингтон и Брюссель, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Якобы тайные просьбы властей США о поддержке связей с ведущими российскими банками могут свидетельствовать о появляющихся разногласиях в заокеанских властных структурах.

США всегда проявляют интерес к коммерческой выгоде и санкции Брюсселя в адрес российского финансового сектора для Вашингтона могут ничего не значить.

Режим санкций в адрес России, вполне очевидно, имеют и негативные последствия и для американского бизнеса. Крупные российские компании являются желанными клиентами американских юридических и банковских структур.

Санкции усложнили жизнь многим компаниям в США и ЕС. Негативные последствия нужно как-то сглаживать. Вполне возможно, что озвученная новость — информационный вброс для нивелирования накопленного негатива и усталости.

Ничего нового в перспективе не произойдет. Замороженные российские активы и действующие секторальные санкции не могут стать предметом для торга и потепления со стороны России», — считает эксперт.

Ранее Bloomberg сообщил, что операции с отдельными российскими компаниями предлагают продолжать американским банкам власти США.

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