Салехард, , 15:16 — REGNUM В Салехарде школьную столовую переоборудовали в кафе, где подают кислородные коктейли и десерты с северными ягодами. В составлении меню нового формата активно участвовали ученики школы №1 и родительское сообщество, отметил глава города Алексей Титовский.

«Северное сияние» вместо школьной столовой» Пресс-служба горадминистрации Салехарда

«Для школьников столовая — место не менее значимое, чем учебные кабинеты. Поэтому она должна быть комфортной, стильной и современной. Именно такую столовую-кафе сегодня открыли в школе №1. По-хорошему завидую ребятам, в мои школьные годы такого не было. Но, несмотря на новый дизайн, прежним осталась вкусная, домашняя еда», — цитирует Алексея Титовского пресс-служба горадминистрации.

Десерты и напитки дня выставлены на витрине Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Отмечается, что для первого школьного кафе на Ямале в рамках проекта «Перезагрузка школьного питания» была закуплена масса оборудования: мебель, техника, современная кухонная посуда, линия раздачи, холодильные витрины, а также «парящие» зеркала, сенсорные краны, дозаторы и электросушилки для умывальной зоны.

А здесь школяры моют руки перед едой Пресс-служба горадминистрации Салехарда

«Наши повара прошли курсы повышения квалификации по технологиям приготовления первых горячих блюд, салатов, холодных блюд и соусов, а также десертов. Уверена, что это обучение скажется на меню и в приготовлении новых блюд», — подчеркнула начальник департамента образования Салехарда Оксана Казыева.

Сообщается, что школа №1 является массовой, в ней учатся 1287 детей. Власти столицы Ямала анонсировали появление аналогичного кафе и в школе №3. Однако в социальных сетях родители учащихся других образовательных учреждений Салехарда заявляют, что пока городские власти тратят немалые финансовые средства на единичные кафе, в других школах дети вынуждены пить ржавую воду из так называемых «фонтанчиков».

«В Обдорской гимназии когда детям питьевую воду нормальную проведут или фильтры поставят? Дети жалуются, что вода рыжая и невкусная. Какая может быть гигиена, когда все дети «лижут» этот фонтанчик. Неужели округ не может выделить деньги из бюджета, чтобы в каждый класс поставить кулер с водой», — написала в группе горадминистрации в социальной сети «ВКонтакте» Анна С.

И её мнение поддержало немало родителей.