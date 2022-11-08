Астана, , 14:50 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 ноября в ходе визита в Атыраускую область принял участие в церемонии запуска работы газохимического комплекса ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Строительство газохимического комплекса в Атырау Официальный сайт АО «НК «КазМунайГаз»

Токаеву сообщили, что при строительстве предприятия участвовали 4,3 тыс. человек, оно обеспечит работой 631 человека. Комплекс специализируется на переработке сырья с Тенгизского месторождения, на предприятии планируется производить 500 тыс. тонн полипропилена в год, что составит 1% от его производства в мире.

Отмечается, что подобные предприятия есть только в пяти странах мира: Саудовской Аравии, США, Бельгии, Южной Корее и Китае

Напомним, ранее Токаев заявил, что Атырауская область должна стать центром глубокой переработки нефти и газа в стране.

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