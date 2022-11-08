Копейск, Челябинская область, 8 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого два человека погибли и ещё пятеро получили травмы. Об этом 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Sledcom.ru Уголовное дело

Его завели по ч.5 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Фигурантом является водитель автомашины Toyota Verso/ Мужчине грозит до семи лет колонии.

Прокуратура Копейска контролирует ход расследования этого уголовного дела, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 ноября Автомобиль Toyota Verso столкнулся с грузовиком Скания.

По уточнённым данным, погибли два пожилых человека. Ещё пятеро, в том числе трое детей, получили различные травмы.