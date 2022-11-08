Сеул, , 14:50 — REGNUM В 2023 году темпы роста ВВП Южной Кореи могут сократиться до 2% из-за высоких процентных ставок, высокой инфляции и слабой национальной валюты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на ряд исследовательских организаций.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что экономисты не видят факторов, которые удержат темпы экономического роста страны на уровне выше 2%.

«Экспорт замедляется на фоне глобального спада, и, как ожидается, внутреннее потребление останется вялым из-за высоких потребительских цен и растущих процентных ставок», — сообщил эксперт из Института экономических исследований LG.

По прогнозам профессора экономики Университета Ёнсе Ким Чон Сика, рынок недвижимости может рухнуть из-за высоких ставок по кредитам и высокой инфляции.

Эксперты из финансового института Hana Bank и Корейского института экономических исследований прогнозируют, что ВВП Южной Кореи в 2023 году вырастет на 1,8% и 1,9% соответственно.

Между тем эксперты Банка Кореи по-прежнему считают, что темпы роста экономики страны составят 2,1%, а эксперты Корейского института развития — 2,3%. Что касается Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Азиатского банка развития (АБР), то прогноз держится на уровне 2%, 2,2% и 2,3% соответственно.

Напомним, что в июле текущего года индекс потребительских цен в Южной Корее достиг 6,3%, в октябре показатель опустился до 5,7%. Учетная ставка составляет 3%, что ниже базовой ставки США (3,75% — 4%).