Сеул, 8 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В 2023 году темпы роста ВВП Южной Кореи могут сократиться до 2% из-за высоких процентных ставок, высокой инфляции и слабой национальной валюты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на ряд исследовательских организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что экономисты не видят факторов, которые удержат темпы экономического роста страны на уровне выше 2%.

«Экспорт замедляется на фоне глобального спада, и, как ожидается, внутреннее потребление останется вялым из-за высоких потребительских цен и растущих процентных ставок», — сообщил эксперт из Института экономических исследований LG.

По прогнозам профессора экономики Университета Ёнсе Ким Чон Сика, рынок недвижимости может рухнуть из-за высоких ставок по кредитам и высокой инфляции.

Эксперты из финансового института Hana Bank и Корейского института экономических исследований прогнозируют, что ВВП Южной Кореи в 2023 году вырастет на 1,8% и 1,9% соответственно.

Между тем эксперты Банка Кореи по-прежнему считают, что темпы роста экономики страны составят 2,1%, а эксперты Корейского института развития — 2,3%. Что касается Международного валютного фонда (МВФ), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Азиатского банка развития (АБР), то прогноз держится на уровне 2%, 2,2% и 2,3% соответственно.

Напомним, что в июле текущего года индекс потребительских цен в Южной Корее достиг 6,3%, в октябре показатель опустился до 5,7%. Учетная ставка составляет 3%, что ниже базовой ставки США (3,75% — 4%).