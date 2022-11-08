* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 8 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Сираджуддин Хаккани, министр внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдать правила гигиены и использовать парфюм, чтобы «хорошо пахнуть».

Пресс-служба Челябинской таможни Поддельный парфюм

Хаккани высмеял силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пренебрегающих этими правилами, и заявил, что «чистота — это ещё одна вера, придерживайтесь этого и благоухайте».

Следует отметить, что эта часть речи Сираджуддина Хаккани, которой делятся в виртуальных сетях, вызвала весьма неоднозначную реакцию.