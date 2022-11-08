Киев, , 14:44 — REGNUM Условия, выдвинутые Зеленским для начала переговоров с Россией, возмутили пользователей соцсетей. Люди уверены, что с военным преступником не о чем договариваться, его ждёт трибунал.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто бы сомневался, а ещё Зеленскому надо выдать бочку варенья и коробку печенья!» — смеётся Михаил П.

«Такие условия сбудутся, разве что во влажных мечтах Зеленского. Да и разговаривать с ними мы не будем», — считает Ксения Верховская.

«Накося выкуси», — смеется Олег Мещеряков.

«Какие убытки? Они же так жаждали декоммунизации, вот, мы им помогли. Раз уж так ненавидите коммунистов и наследие Советов, нечего требовать возмещения за здания и предприятия построенные руками коммунистов, руками советского народа», — рассуждает Елена Михайлова.

«На трибунале это вещать будешь», — обратился к Зеленскому Валентин Павлов.

«Правильно, никаких переговоров! Только победа и полная капитуляция киевских террористов», — считает Александр Иванов.

«Рассказывать Зеленский может все, что угодно. А сделает то, что ему на Западе прикажут», — напомнила Светлана.

«Демелитаризация, денацификация. Признание Киевского режима преступным. Признание присоединенных РФ территорий. Понести ответственность за теракты. Вернуться к нормальной жизнедеятельности без НАТО. Уважать жителей своей страны», — выдвинул встречные условия Зеленскому Виктор Матвеев.

«Полная и безоговорочная капитуляция, как в 1945 году. Вот наши требования к переговорам», — дополнил Игорь Пантелеев.

«Когда уже закончится клоунада… Слова этого человека уже у всего мира вызывают тошноту», — считает Татьяна Лис.

«А нервы-то у Зеленского, похоже сдали полностью или их вообще больше нет. Его бесит то, что Путин молчит и делает своё дело. Никаких переговоров с этим отпрыском не будет, его судя по всему, уберут америкосы, а могут и свои же достать», — заметил Владимир.

«Если бы США и страны Запада уважали устав ООН, то ты, Зеля, вместе с Порошенко сидел бы давно в тюрьме вместе с Бидоном и его командой», — считает Александр Мошкин.

«А Донбасс, Запорожскую АЭС и Белгородскую область Киев будет восстанавливать. И выплачивать тем, кого с 2014 года сгнобили. Американской казны не хватит», — заметил Кузьма Шаров.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы киевского режима, условий для начала переговоров с Россией как минимум пять: восстановление территориальной целостности территорий б. УССР с возвратом присоединенных к РФ территорий; уважение к ООН; компенсация всех убытков; наказание каждого военного преступника; гарантии, что это больше никогда не повторится.

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