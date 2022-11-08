На Ямале банк списал пенсию ребёнка-инвалида за долги отца
Салехард, 8 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. На Ямале один из банков списал долги отца с пенсии ребёнка-инвалида. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Надзорное ведомство провело проверку законности действий одного из банков по обращению жителя Надыма.
Установлено, что на банковский расчётный счёт надымчанина перечиляются социальные выплаты, предназначенные его сыну-инвалиду. У мужчины образовалась задолженность, которую банк списал со счёта, включая пенсию ребёнка.
Прокуратура обжаловала действия финансовой организации в суде. Действия банка в отношении несовершеннолетнего признаны незаконными.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2022 года российские банки не могут списывать долги со счёта заёмщика по потребительскому кредиту без его согласия.