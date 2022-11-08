Салехард, 8 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. На Ямале один из банков списал долги отца с пенсии ребёнка-инвалида. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Rosgvard.ru Спасённый ребёнок

Надзорное ведомство провело проверку законности действий одного из банков по обращению жителя Надыма.

Установлено, что на банковский расчётный счёт надымчанина перечиляются социальные выплаты, предназначенные его сыну-инвалиду. У мужчины образовалась задолженность, которую банк списал со счёта, включая пенсию ребёнка.

Прокуратура обжаловала действия финансовой организации в суде. Действия банка в отношении несовершеннолетнего признаны незаконными.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2022 года российские банки не могут списывать долги со счёта заёмщика по потребительскому кредиту без его согласия.