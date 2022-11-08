Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Председатель партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, занимавший во времена президентства Михаила Саакашвили высокие посты в государстве, назвал резолюцию Европарламента по Грузии политическим приговором для правящей партии «Грузинская мечта», сообщает 8 ноября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Гига Бокерия Unm.ge

«У нас есть правительство, которому задают такие вопросы, и это уже катастрофа. Сейчас нам нужно правительство, которое было бы сверхактивным в этот исторический момент, беспокоя наших союзников для продвижения наших национальных интересов. Вместо этого их подозревают в принадлежности к лагерю Владимира Путина, главного врага свободы, это уже приговор», — сказал Бокерия.

Европейский парламент сегодня начнёт обсуждение доклада по Грузии на заседании Комитета по иностранным делам. В 121-страничный документ внесены поправки, в которых депутаты просят ЕС изучить «подозрительную деятельность» олигарха Бидзины Иванишвили и его связи с Россией. Проект документа фокусируется на делах о свободе СМИ, Михаила Саакашвили и журналиста Ники Гварамии. Кроме того, одна часть поправок к документу также касается «политизированного правосудия» в Грузии.

Примечательно, что автором доклада является «Партия европейских социалистов», объединяющая 33 социалистических партии Европы, и в которой «Грузинская мечта» имеет статус наблюдателя.