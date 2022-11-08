Грозный, , 14:45 — REGNUM Чечню и Объединенные Арабские Эмираты свяжет прямое авиасообщение. Авиакомпания Utair запускает новый авиарейс по маршруту «Грозный — Дубай», сообщили в пресс-службе перевозчика.

Самолет AlexandrVe

«Уже с 16 ноября будем летать к теплому морю из Грозного дважды в неделю. Рейсы в среду и воскресенье», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании Utair.

Стоимость билетов составит от 14 500 рублей. В настоящее время компания выполняет из Грозного международные рейсы по четырем маршрутам — в Дубай (ОАЭ), Анталью и Стамбул (Турция), Баку (Азербайджан).

Напомним, из аэропорта Грозного в Дубай авиакомпания совершает полеты не первый год. Их частота устанавливается в зависимости от сезона и заинтересованности пассажиров. Из аэропорта Грозного годом ранее также выполняла авиарейсы в столицу Египта авиакомпания Nord Wind.

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