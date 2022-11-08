Москва, , 14:55 — REGNUM В сложившихся условиях и при текущих тенденциях рост российского рынка ипотеки в 2023 году представляется маловероятным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Ипотека

«Наоборот, текущие тенденции, связанные с вероятным снижением доступности ипотечного кредитования, указывают на значительные риски, обусловленные с неопределенностью и высокой вероятностью неблагоприятного развития событий, — сказал экономист. — Сохраняется вероятность дальнейшего ухудшения геополитической ситуации, что негативно повлияет и на ситуацию в экономике. Кроме того, в 2023 году могут обостриться проблемы, вызванные нарастанием эффекта от разрыва экономических отношений с рядом зарубежных стран, критической зависимостью от импорта в ряде отраслей промышленности, общей дезорганизацией системы международных экономических отношений».

В сложившейся ситуации, как пояснил Мастеров, сохраняются риски дальнейшего снижения реальных располагаемых доходов населения, и в этих условиях сложно ждать существенного улучшения ситуации на рынке ипотечного кредитования даже при условии соответствующих стимулирующих мер со стороны государства.

«При благоприятном развитии событий можно было бы ждать некоторого улучшения ситуации во второй половине 2023 года», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жителям России становится всё труднее получить ипотечный кредит с минимальным взносом из-за ужесточения банковских требований.