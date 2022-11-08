Луганск, , 14:41 — REGNUM Утверждения киевских СМИ о массовой гибели бойцов подразделений «Ахмат» в Лисичанске являются вбросами и не соответствуют реальному положению дел. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Апти Алаудинов (сс) Рамзан Кадыров

«У нас очень хорошо, слаженно идет работа 2-го армейского корпуса, спецназа «Ахмат» и ЧВК «Вагнера», — рассказал он в эфире Первого канала.

Алаудинов рассказал, что противник делает вбросы о том, что уничтожил какое-то количество кадыровцев в Лисичанске.

«Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо, идём вперёд», — отметил командир спецназа.