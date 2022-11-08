Москва, , 14:57 — REGNUM Тот факт, что жителям России становится всё труднее получить ипотечный кредит с минимальным взносом из-за ужесточения банковских требований, можно объяснить общим ухудшением макроэкономических условий в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Такие действия со стороны банков можно объяснить ухудшением макроэкономических условий и соответствующим ростом риска невозврата займа, — сказал он. — В результате инфляционного скачка цен в феврале–марте 2022 года реальные располагаемые доходы населения упали, что также отрицательно повлияло на потребительский спрос. Во-вторых, из-за разрыва экономических отношений с рядом ведущих стран, ухода группы зарубежных предприятий с российского рынка, различных логистических и технологических ограничений растут риски того, что значительная часть населения останется без источников доходов».

В-третьих, как пояснил Мастеров, общая геополитическая и макроэкономическая ситуация отличается высоким уровнем неопределенности и рисков различного характера, которые трудно просчитать и которые справедливо вызывают опасения и со стороны бизнеса, и со стороны населения.

«В этих условиях банки вынуждены реагировать на возникающие актуальные риски, которые увеличивают вероятность наступления неплатежеспособности заемщиков и невозврата денежных средств — одним из инструментов борьбы с подобными рисками становится ужесточение требований в выдаче ипотечных кредитов, — сказал Мастеров. — В сложившихся условиях вполне логично ожидать снижения доступности ипотечных кредитов с минимальным взносом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что кредитование граждан РФ растет, хотя и существенно затормозилось по сравнению с 2021 годом.