Донецк, , 14:40 — REGNUM Населённый пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев. Об этом 8 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Старомихайловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что спальные мешки для бойцов, участвующих в СВО, начали выпускать на швейном предприятии в посёлке Мстёра Владимирской области.