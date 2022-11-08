Сеул, , 14:40 — REGNUM Более 117 тыс. человек посетили траурные алтари в Сеуле и почтили память жертв давки, унесшей жизни 156 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей городских властей.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в общей сложности алтари, установленные на площади в Сеуле перед мэрией и в других 25 местах, посетили 117 619 человек.

Известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посещал траурные алтари шесть дней подряд. Свое почтение также выразили высокопоставленные представители других стран, включая президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего премьер-министра Японии Таро Асо.

Как сообщало ИА REGNUM, более 55 обысков провели правоохранительные органы Южной Кореи в рамках расследования причин и обстоятельств давки в Сеуле, в которой погибли не менее 156 человек.

Читайте также: Более 50 обысков провели в Южной Корее после инцидента с давкой