Курган, 8 ноября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Тюмени группа жителей Курганской области предстанет перед судом по обвинению в хищении материнского капитала на сумму более 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Credits-helps.ru Материнский капитал

Следствием установлено, что руководитель общества с ограниченной ответственностью (ООО) из Курганской области в течение четырёх лет, в 2015–2019 годы находил жительниц Тюменской области, получивших сертификат на материнский капитал, и уговаривал их заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья в деревнях Зауралья. Затем денежные средства сертификатов обналичивались и делились. Для реализации преступной схемы руководитель ООО привлёк ещё трёх земляков.

В итоге был заключён 61 фиктивный договор, на основании которых территориальное отделение Пенсионного фонда РФ перечислило на счета ООО более 25 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено и расследовано уголовное дело, которое рассмотрят по существу в суде в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске передано в суд уголовное дело в отношении 23 участников организованной преступной группы, обвиняемой в совершении 27 эпизодах мошенничества при получении выплат и пособий.