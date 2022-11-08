Москва, , 14:43 — REGNUM С начала специальной военной операции страны Европейского союза (ЕС) стали демонстрировать острую приверженность к партнерству с так называемыми «странами-единомышленниками», в первую очередь, с США. В этих условиях остается загадкой, как будет развиваться сотрудничество стран ЕС с другими центрами мирового влияния, в частности, с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Германия Petra B. Fritz

«Переформатирование международных экономических отношений вследствие пандемии коронавируса, а далее — в результате начала военной операции, привело и к серьезному переосмыслению концепции отношений между крупнейшей страной ЕС — Германией и Китаем.

Переизбрание на новый срок Си Цзиньпина свидетельствует о приоритете национальной безопасности в политике Китая, а также о том, что эта страна претендует на роль одного из ключевых центров формирующегося многополярного мира.

Известная стратегия Китая под названием «двойная циркуляция» нацелена на то, чтобы как снизить зависимость от зарубежных рынков, так и укрепить внутренний рынок. В частности, Китай ставит задачу усиления приоритета собственных технологий, чтобы снизить зависимость от технологий запада в глобальных производственных цепочках.

Экономическое сотрудничество Германии и Китая на протяжении последних двух десятилетий было взаимовыгодным, однако породило частичную сырьевую и технологическую зависимость Германии от Китая.

Кроме того, ряд отраслей экономики Германии зависит от экспорта в Китай, а почти половина инвестиций Китая в ЕС приходится на Германию. В условиях существенного ограничения связей с Россией Германия просто не выдержит, если для нее ограничится сотрудничество еще и с Китаем.

Германия, очевидно, не заинтересована, чтобы лишить себя «критически значимого» партнера, являющегося, например, экспортером технологий, необходимых для осуществления «зеленого перехода».

Несмотря на это, в последнее время в отношениях двух стран стали наблюдаться сбои, что, например, касается возникающих проблем с доступом китайских инвесторов на рынок Германии. Германия этим самым демонстрирует попытки укрепления собственных позиций в мире, в то же время впадая в постепенную зависимость (пусть даже энергетическую) от США.

Поэтому Германия хочет конкурировать с Китаем, оставаясь при этом его партнером, и одновременно критикуя Китай за то, что он якобы нарушает права человека и насаждает протекционизм в торговле, который искажает конкуренцию.

Вместе с тем, вряд ли мы сможем ожидать экономического сближения Германии и Китая в ближайшее время. По крайней мере, к этому почти нет предпосылок, кроме того, что немецкий бизнес агрессивно настроен по поводу отдаления от Китая (однако мы прекрасно видели, как это не работало в случае с Россией, когда руководство Германии разорвало почти все контакты с нашей страной).

Отдаление от Китая и России одновременно сильно ударит по экономике Германии, которая на протяжении многих лет реализовывала свою экономическую модель во многом за счет сотрудничества с этими странами», — считает эксперт.

США воспринимают поездку канцлера Германии Олафа Шольца в Китай как угрозу, говорится в статье обозревателя китайской газеты «Хуаньцю шибао» Сяо Чуаня.

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