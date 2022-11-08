Москва, 8 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Выступление московского танцевального коллектива «эНдорфин» на концерте в честь Дня таможенника было сорвано из-за песни Аллы Пугачевой. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

(сс) Serge Serebro / news.vitebsk.cc Алла Пугачева

По данным источника, танцоры группы выбрали для своего выступления композицию Пугачевой «Нас бьют, мы летаем» в исполнении узбекской певицы Наргиз Закировой. Вскоре администрация таможенной академии сняла номер с концерта, поскольку обе исполнительницы покинули Россию.

Напомним, в сентябре 2022 года Пугачева покинула территорию России, после чего выступила с требованием признать ее иноагентом. Закировой в мае 2022 года запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики спецоперации.