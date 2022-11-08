Симферополь, 8 ноября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Более 100 млн кубометров воды, поступившей по Северо-Крымскому каналу, возьмёт Крым в 2022 году. Об этом заявил руководитель Госкомводхоза региона Владислав Масляник 8 ноября на заседании президиума Госсовета Республики Крым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Он сообщил, что с начала 2022 года суммарный объем воды, поданный в наливные водохранилища составил 93,5 млн кубометров.

«Согласно плану Госкомводхоза на 2022 год, составленного на основании заявок на обеспечение технической водой филиалов «Воды Крыма», в наливные водохранилища Северо-Крымского канала запланирована подача общим объемом 101,7 млн кубических метров воды», — привёл данные Масляник.

Он также уточнил, что на данный момент водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на 67%, в них накоплено 169 млн кубометров воды, сообщил «Крыминформ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, днепровская вода начала поступать в Крым через Северо-Крымский канал с конца февраля 2022 года — в первые дни начала специальной военной операции. Возобновление подачи воды через канал позволило крымским аграриям вернуться к возделыванию ряда культур, например, риса.