Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:41 — REGNUM Семейная пара из Мариуполя обратились к властям Новокузнецка за помощью в предоставлении социального жилья. Об этом рассказал мэр города Сергей Кузнецов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Эти люди жили в подвалах домов, под миномётным обстрелом из гранатометов выходили за продуктами и водой. Район Черёмушки в Мариуполе (где проживала семья) уничтожен в настоящее время на 100%, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — В Новокузнецке у них живут родственники, поэтому решили переехать в наш город. Главу семьи вывезли с [территории бывш. УССР] на инвалидной коляске. Однозначно будем им помогать. Без слёз Валентина Н. не может говорить о произошедшем».

Глава Новокузнецка уточнил, что вопрос по жилью будет решен в ближайшее время. Помогут семье с комплексным медицинским обследованием и необходимым лечением.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что военные Вооружённых сил России отразили попытку атаки мотопехотного батальона киевских нацистов на купянском направлении. Уничтожено и ранено более 160 боевиков ВСУ.

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