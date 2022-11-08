Оттава, , 14:41 — REGNUM Канадско-американский актёр и кинопродюсер Райан Рейнольдс рассказал, на каком этапе находится реализация проекта кинокомикса «Дэдпул 3». Об этом 8 ноября сообщает портал Screen Rant.

Команда Цитата из к/ф «Дэдпул 2». реж Дэвид Литч. 2018. США

Во время очередной беседы с журналистами актёр отметил, что сейчас команда проекта «буквально по уши» в подготовке к производству и написании сценария. «Производство должно начаться, надеюсь, незадолго до лета (2023 года — ИА REGNUM)«, — сказал Рейнольдс.

Он добавил, что съёмки — «это короткая и легкая часть», пояснив, что самая трудоёмка часть процесса — это монтаж. «Вот где фильм действительно делается», — отметил Рейнольдс.

Напомним, в третьей части «Дэдпула» к роли Росомахи вернётся Хью Джекман. Стоит отметить, что ранее актёр неоднократно отвечал отказом на предложения Райана Рейнольдса поучаствовать в съёмках фильмов про Дэдпула.