Москва, 8 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев провели встречу в Москве. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба абхазского МИД.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия», — говорится в сообщении.

Ардзинба отправился в Москву 7 ноября «для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия». Перед этим он встретился в Сухуме с послами России и Южной Осетии в Абхазии Михаилом Шургалиным и Олегом Боциевым.