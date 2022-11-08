Оренбург, 8 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области подорожало жильё, как в новостройках, так и на вторичном рынке. Информацию об этом опубликовал Оренбургстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В III квартале 2022 года средняя цена 1 квадратного метра на первичном рынке жилья составила 61 391 рубль. За год цены выросли на 5,7%.

Средняя цена 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья в III квартале 2022 года составила 42 658 рублей. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом цены выросли на 1,6%.