Тюмень, 8 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор бывшему заместителю начальника следственного изолятора №1 УФСИН России по Тюменской области по обвинению в пяти эпизодах взяточничества. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Следствие и суд установили, что Дмитрий Л. 1979 года рождения, занимая должность заместителя начальника ФКУ СИЗО №1 Тюмени, получил взяток на общую сумму 145 тыс. рублей от заключённого за помощь в получении запрещённых продуктов питания.

«Подсудимый вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном», — сообщает объединённая судебная пресс-служба.

Обвиняемому вынесен приговор по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Суд назначил Дмитрию Л. наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок два года шесть месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Тюмени осуждён за взятки бывший заместитель начальника регионального УФСИН. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 3, 6 млн рублей.

А 19 августа 2022 года в Тюмени бывший начальник исправительной колонии N1 был приговорён к восьми годам лишения свободы за взяточничество.