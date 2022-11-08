Пермь, 8 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Перми может появиться первая снегоплавильная установка. Вариантов ее размещения рассматривают крупный снежный полигон, сообщает ИА «Текст».

Snowremovalsystems.com Снегоплавильная машина

Муниципальные чиновники ознакомились с положительным опытом других городов и решили проработать возможность строительства снегоплавильной установки на участке по улице Промышленной в Перми. Такие установки используют на территории, где вывоз снега затруднен или нецелесообразен экономически.

На ул. Промышленная расположен третий по размеру в Перми снежный полигон. Его площадь составляет 10,5 га.