Колпино, Санкт-Петербург, 8 ноября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Сразу пять городских автобусов столкнулись на Привокзальной площади в Колпино, массовое автобусное ДТП обошлось без жертв, сообщили 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло вечером 7 ноября при въезде на конечную станцию «Колпино-Вокзал». По предварительным данным, водитель автобуса № 369 не справился с управлением и задел четыре автобуса маршрутов № 330, 386, 192, 544.

«Все автобусы были без пассажиров, пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе.

В свою очередь в компании-перевозчике ООО «Вест-Сервис» отметили, что с виновным водителем проведут разбор обстоятельств происшествия, после чего будет принято решение о привлечении его к ответственности.

«Весь подвижной состав застрахован, значительных повреждений нет. Сейчас на маршруты направлен резервный транспорт», — сказали в компании, добавив, что виновник ДТП имеет общий стаж вождения 38 лет, в компании работает с 2011 года. За всё время работы в компании с его участием было только два ДТП и оба не по его вине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с апреля по октябрь 2022 года в Петербурге была проведена транспортная реформа, в рамках которой в городе отказались от услуг коммерческих маршрутных такси и расширили городской автопарк. По данным комитета по транспорту, с июля в Петербурге произошло порядка 17 ДТП по вине водителей автобусов. В зависимости от степени нарушения, к ним были применены меры дисциплинарного и материального характера, вплоть до увольнения.