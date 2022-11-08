Омск, , 14:44 — REGNUM Расследование уголовного дела об оправдании нацизма завершено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в следственном управлении СКР по Омской области.

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Фигурант дела — 33-летний мужчина. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

По данным следствия, в сентябре 2020 года омич, придерживающийся идеологии фашизма, разместил в социальной сети, доступной неограниченному кругу лиц, комментарии, содержащие публичное оправдание и одобрение действий нацистов.

Следователи провели обыски по месту его жительства, изъяли электронные носители информации. Обвиняемый признал вину. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено. Уголовное дело готовится к передаче в суд. Мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено следственными органами Ивановской области в отношении 42-летнего мужчины.

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