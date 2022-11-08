Минск, , 14:32 — REGNUM Уголовное дело по обвинению жителя Смолевичского района Белоруссии в содействии экстремистской деятельности за интервью каналу, продукция которого признана белорусским судом экстремистской, по поводу спецоперации ВС РФ направила в суд прокуратура Минской области. Об этом 8 ноября сообщается на сайте генпрокуратуры республики.

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«Согласно материалам дела, Л. (полностью фамилия обвиняемого в сообщении не указана — ред.) в апреле и мае 2022 года с персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, в целях обеспечения деятельности публичного деструктивного канала, информационную продукция которого суд признал экстремистскими материалами, дал интервью представителю указанного канала на тему проведения Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории [б. УССР] и роли в ней Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по мнению генпрокуратуры Белоруссии, указанное интервью поспособствовало распространению «ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении» республики, а также о правовом положении ее граждан, которые дискредитируют страну.

«После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу «об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч. 1 и ч. 2 ст. 361-4 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проект по безотходной переработке шин намерен реализовать в Воронеже, на территории особой экономической зоны «Центр», инвестор из Белоруссии.